Уфимскому депутату Андрею Носкову отказали в снятии ареста с активов

В декабре Советский районный суд по ходатайству следователя наложил арест на доли предпринимателя в уставном капитале 31 компании стоимостью 239 тысяч рублей. До этого суд арестовал имущество Носкова – более 50 объектов недвижимости, включая квартиры, земельные участки и автомобили.