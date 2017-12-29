Депутат горсовета Уфы Носков: открывать комиссии для СМИ нецелесообразно

Открывать заседания депутатских комиссий нецелесообразно, так как там происходят "нелицеприятные вещи". Такое мнение выразил сегодня депутат Андрей Носков в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Уфе".

В ходе эфира Носкову задали вопрос, почему горсовет так и не открыл заседания рабочих комиссий, о чем неоднократно просили журналисты.

- Заседания комиссий - это некий рабочий процесс, на котором идут дебаты по два, по три часа, где люди высказывают свое мнение, - заявил в ответ Носков. - Считаю, что открывать заседания рабочих комиссий нецелесообразно, поскольку там происходят очень нелицеприятные вещи. И в отношении городской администрации от депутатского корпуса. Ну это некий бой.