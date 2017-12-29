Фотофакт: Андрей Носков, выйдя из изолятора, посетил горсовет Уфы
Внешне Андрей Носков выглядел неважно: видимо, сказалось то, что он еще не оправился после болезни. Вел себя депутат совершенно естественно-общался с коллегами, шутил.
Напомним, Андрея Носкова задержали в аэропорту Уфы: сразу после возвращения из-за границы, где он, по его словам, проходил лечение. Верховный суд Башкирии вчера рассматривал ходатайство адвокатов Андрея Носкова об отмене решения о заочном аресте. Суд, вставший на сторону депутата, постановил, что при принятии решения о аресте, нижестоящая инстанция не учла нормы процессуального кодекса в части, касающейся запрета арестовывать подозреваемых в мошенничестве, связанном с предпринимательской деятельностью.
Напомним, Андрей Носков обвиняется в мошенничестве и преднамеренном банкротстве компании «Колорит», вследствие чего городскому бюджету был нанесён ущерб в 117 миллионов рублей. По словам самого Носкова, обвинение ему так и не предъявлено.