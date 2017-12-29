Фотофакт: Андрей Носков, выйдя из изолятора, посетил горсовет Уфы

Депутат Андрей Носков, вчера освободившийся из следственного изолятора, сегодня утром принял участие во внеочередном заседании городского совета. Подробности - в фоторепортаже Медиакорсети.

Внешне Андрей Носков выглядел неважно: видимо, сказалось то, что он еще не оправился после болезни. Вел себя депутат совершенно естественно-общался с коллегами, шутил.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Напомним, Андрея Носкова задержали в аэропорту Уфы: сразу после возвращения из-за границы, где он, по его словам, проходил лечение. Верховный суд Башкирии вчера рассматривал ходатайство адвокатов Андрея Носкова об отмене решения о заочном аресте. Суд, вставший на сторону депутата, постановил, что при принятии решения о аресте, нижестоящая инстанция не учла нормы процессуального кодекса в части, касающейся запрета арестовывать подозреваемых в мошенничестве, связанном с предпринимательской деятельностью.