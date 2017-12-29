Уфимский депутат Андрей Носков о своем уголовном деле: Не пойман — не вор

Известный уфимский депутат, которого ранее объявили в международный розыск, стал героем эфира радио «Эхо Москвы в Уфе».

Мы уже писали о том, что Носков, освободившийся накануне из следственного изолятора, принял участие на внеочередном заседании горсовета Уфы. А буквально через несколько часов он стал героем программы «Интервью» в эфире «Эхо Москвы в Уфе».

Он повторил, что обвинение ему не было предъявлено и его никто не уведомлял об этом официально.

- Не пойман — не вор. Я уверен, что докажу свою невиновность. Депутаты работают на избирателей, я не хочу их подводить. Хотелось бы еще поработать плодотворно на благо жителей города Уфы.

Носков также заявил, что уголовное дело, вопреки некоторым слухам, не носит политический характер.

Напомним, Андрея Носкова задержали в аэропорту Уфы: сразу после возвращения из-за границы, где он, по его словам, проходил лечение. Верховный суд Башкирии вчера рассматривал ходатайство адвокатов Андрея Носкова об отмене решения о заочном аресте. Суд, вставший на сторону депутата, постановил, что при принятии решения о аресте, нижестоящая инстанция не учла нормы процессуального кодекса в части, касающейся запрета арестовывать подозреваемых в мошенничестве, связанном с предпринимательской деятельностью.