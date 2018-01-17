Башкирия в 2019 году планирует отправить в Китай тысячу тонн меда

- Все эти формальные моменты нужно пройти. Это, вообще говоря, всегда слабое место наших экспортеров. Мы знаем эти слабости. Одновременно работаем с нашим экспортным агентством «ЭКСАР», которое помогает нам в этой работе. Думаю, что в 2018 году мы должны преодолеть рубеж в 100 тонн. А в 2019 году, глядишь, и тысяча тонн будет.