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Башкирия в 2019 году планирует отправить в Китай тысячу тонн меда

17 января 2018, 16:20
В 2017 году, по словам главы республики, отправили всего 10 тонн.

Глава республики Рустэм Хамитов рассчитывает, что из Башкирии в Китай в 2019 году будет отправлено 1 тыс тонн меда. Об этом он заявил в интервью агентству «ТАСС». В прошлом году было отправлено 10 тонн.

- Это немного с учётом того, что республика производит 6 000 тонн товарного мёда. Что такое 10 тонн? 1/600 часть. Конечно, Китай распробовал этот мёд. Наш мёд понравился, и заявок стало существенно больше. Они исчисляются уже сотнями тонн, - сказал глава республики.

По его словам, сейчас есть проблемы, связанные с сертификацией, наличием документов, подтверждающих качество мёда и т.д.

- Все эти формальные моменты нужно пройти. Это, вообще говоря, всегда слабое место наших экспортеров. Мы знаем эти слабости. Одновременно работаем с нашим экспортным агентством «ЭКСАР», которое помогает нам в этой работе. Думаю, что в 2018 году мы должны преодолеть рубеж в 100 тонн. А в 2019 году, глядишь, и тысяча тонн будет.

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