Хамитов об инвестициях: Башкирия рассчитывает привлечь 400 млрд руб. в год

Об этом глава республики заявил в интервью ТАСС.

В 2017 году Башкирия привлекала на 5-10% инвестиций меньше, чем в 2016 (360 млрд руб.), сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью ТАСС. Он объяснил, что это общестрановая тенденция. По его словам, на это были объективные и субъективные причины. Какие именно он не уточнил.

Рустэм Хамитов отметил, что в 2018 году республика рассчитывает «поправить эту ситуацию», ведь «инвестиции – это будущее, от этого зависит все».

- Если мы не будем привлекать инвестиции, модернизировать предприятия, строить новые производства, то ничего не будет, не будет развития. Это сверхсерьёзная и одновременно сверхсложная задача. Будем стараться делать всё, чтобы выйти на параметры, приближающиеся к 400 млрд рублей инвестиций. Очень сложно, но эту работу надо выполнять, - сказал он.

Он отметил, что большинство инвесторов, которые приходят в республику, «резиденты нашей страны», только 10-15% - это зарубежные инвесторы.

- У нас в лесопромышленном комплексе работает австрийская компания, планирует дальнейшие крупные стройки. Тоже австрийцы хотят организовать производство белого цемента, который используется в медицинской промышленности, строительстве. Два объекта по 200 млн евро, то есть по 13-14 млрд руб. каждый, - сказал глава республики.

Также, по словам главы республики, в 2018 году в республике планирует начать строительство двух или трех объектов китайцы. Один из них – это цементный завод. Инвестиции в него составят порядка 150 млн долларов. Кроме того, китайцы хотят строить предприятие по сборке своих тракторов. Третий проект «с бородой» - это малый металлургический завод.

- Таким образом, в части иностранных инвестиций по 2018 году суммарно набирается где-то 300 млн, может быть, 400 млн долларов плюс переходящий остаток на 2019 год. Это приличные цифры, большие объёмы, - сказал он.

Главным же, по словам Рустэма Хамитова, для республики продолжает оставаться нефтепереработка, нефтехимия, химия, энергетика. Он напомнил, что в феврале-марте будет запущена крупная ТЭЦ с производством электроэнергии и тепла установленной мощностью более 300 МВт. Стоимость этого объекта, который строит российская энергетическая компания «Интер РАО» – 22-23 млрд рублей.