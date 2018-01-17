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Хамитов об инвестициях: Башкирия рассчитывает привлечь 400 млрд руб. в год
Сюжеты:
Власть без цензурыНаши в ПхенчханеВыборы-2018
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Хамитов об инвестициях: Башкирия рассчитывает привлечь 400 млрд руб. в год

Вчера, 15:28ЭкономикаРустэм Башкирцев
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