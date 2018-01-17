Рустэм Хамитов выступил за бескорыстное служение врачей жителям Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что главная задача в здравоохранении в регионе сегодня - расшевелить врачебное сообщество. По его мнению, если у докторов будет "огонь в глазах" и "желание помогать людям", тема материального обеспечения уходит на второй план.

- Всегда можно найти причину, какие-то значимые факторы, которые не позволяют хорошо работать, - заявил Хамитов в интервью, которое дал в рамках IX гайдаровского форума. - Но на самом деле, прежде всего, истинное положение дел в системе определяет врач. Если у врача есть заинтересованность, огонь в глазах, желание работать, помогать людям, то все эти томографы, ангиографы и прочее дорогостоящее оборудование уходит на второй план. Опытный, знающий врач, желающий помочь, может ставить диагноз исходя только из внешнего вида больного.

По мнению Хамитова, врачам надо вернуть ощущение того, что они - "передовой отряд нашего общества, передовые люди", и они "должны вести за собой общество". Тогда, по его словам у нас будет порядок в здравоохранении.

По словам Хамитова, из бюджета на здравоохранение ежегодно выделяется "немало" - четверть расходов нашего консолидированного бюджета, около 50 миллиардов рублей. При этом республика, например, остается аутсайдером по младенческой смертности.