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В Одноклассниках объявлены номинанты «Чартовой дюжины 2018»

16 января 2018, 16:33
В социальной сети началось голосование за лучших музыкантов.

В числе номинантов премии «Чартова дюжина», за которых можно проголосовать в Одноклассниках, вошли Земфира, Баста, Би-2, 5’nizza, Ленинград, Oxхxymiron и другие известные музыканты.

Голосование проходит в специальном приложении социальной сети. Голосовать можно один раз в день за одного исполнителя или группу в каждой категории. Номинации: «Солист», «Солистка», «Группа», «Клип», «Альбом», «Дуэт», «Концерт» и «Взлом».

Церемония вручения премии пройдет 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый дворец».

В номинации «Альбом» можно выбрать лучший релиз года. Это:

  1. 25/17 – Ева едет в Вавилон
  2. БИ-2 – Горизонт событий
  3. Вася Обломов - Долгая и несчастливая жизнь
  4. Ногу Свело! – Материки моей планеты
  5. Пикник – Искры и канкан

Лучший «Дуэт»:

  1. 25/17 feat. Аффинаж – Моряк
  2. Ангел НеБес feat. Сергей Чиграков – Апрель
  3. Балу ft. КняZz, Чача (НАИВ), Сид (Тараканы!), Маррадёр (Порт 812)
  4. БИ-2 feat. Oxxxymiron – Пора возвращаться домой
  5. СерьГа feat. Варвара Охлобыстина - Мы забьём на войну

Лучшего исполнителя можно выбрать в номинации «Солист»:

  1. Бабкин Сергей (гр. «5’Nizza»)
  2. Кипелов Валерий (гр. «Кипелов»)
  3. Ревякин Дмитрий (гр. «Калинов мост»)
  4. Шевчук Юрий (гр. «ДДТ»)
  5. Шнуров Сергей (гр. «Ленинград»)

Лучшую исполнительницу – в номинации «Солистка»:

  1. Арбенина Диана (гр. «Ночные снайперы»)
  2. Геворкян Лусинэ (гр. «LOUNA»)
  3. Земфира
  4. Сурганова Светлана (гр. «Сурганова и оркестр»)
  5. Хелависа (гр. «Мельница»)

Выбираем лучшее событие года в номинации «Концерт»:

  1. «25/17»: презентация альбома "Ева едет в Вавилон", 04.11.17, Stadium
  2. «Ленинград»: концерт «20 лет на радость!», 13.07.17, Открытие Арена
  3. «Баста»: большой сольный концерт, 22.04.17, СК Олимпийский
  4. «БИ-2»: презентация нового альбома «Горизонт событий», 25.11.17, Ледовый Дворец ВТБ
  5. «ДДТ»: программа "История звука", 05.03.2017, СК Олимпийский

За победу в номинации «Группа» поборются:

  1. 25\17
  2. БИ-2
  3. Brainstorm
  4. Ленинград
  5. Сплин

В категории «Взлом» можно проголосовать за группы:

  1. Artemiev
  2. Vas’ («Вась»)
  3. План Ломоносова
  4. Rusted
  5. Суп Харчо

И, наконец, лучшее видео года можно будет выбрать в номинации «Клип»:

  1. Аквариум - Что нам делать с пьяным матросом?
  2. Баста - Сансара (при уч. Д.Арбениной, A.Ф.Скляра, С.Бобунца, SunSay, Анта (25/17) и Скриптонита)
  3. БИ-2 feat. John Grant – Виски
  4. Ленинград — Вояж
  5. 5'nizza - Самолет .
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