В Одноклассниках объявлены номинанты «Чартовой дюжины 2018»

В числе номинантов премии «Чартова дюжина», за которых можно проголосовать в Одноклассниках, вошли Земфира, Баста, Би-2, 5’nizza, Ленинград, Oxхxymiron и другие известные музыканты.
Голосование проходит в специальном приложении социальной сети. Голосовать можно один раз в день за одного исполнителя или группу в каждой категории. Номинации: «Солист», «Солистка», «Группа», «Клип», «Альбом», «Дуэт», «Концерт» и «Взлом».
Церемония вручения премии пройдет 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый дворец».
В номинации «Альбом» можно выбрать лучший релиз года. Это:
Лучший «Дуэт»:
Лучшего исполнителя можно выбрать в номинации «Солист»:
Лучшую исполнительницу – в номинации «Солистка»:
Выбираем лучшее событие года в номинации «Концерт»:
За победу в номинации «Группа» поборются:
В категории «Взлом» можно проголосовать за группы:
И, наконец, лучшее видео года можно будет выбрать в номинации «Клип»: