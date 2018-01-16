В Одноклассниках объявлены номинанты «Чартовой дюжины 2018»

Голосование проходит в специальном приложении социальной сети. Голосовать можно один раз в день за одного исполнителя или группу в каждой категории. Номинации: «Солист», «Солистка», «Группа», «Клип», «Альбом», «Дуэт», «Концерт» и «Взлом».