В Одноклассниках покажут матч «Реал» – «Барселона»

Трансляция пройдет в высочайшем качестве.

Одноклассники на базе собственной платформы в качестве Ultra HD (4К) организуют онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании по футболу «Реал» – «Барселона» 23 декабря. Матч покажет компания «Телеспорт» с комментариями Василия Уткина.

Вещание в стандарте Ultra HD (4К) появилось благодаря реализации на видеоплатформе Одноклассников транскодирования входного сигнала на GPU-картах и поддержке 4К во всех видеоплеерах социальной сети.