mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Минздрав Башкирии пояснил,почему в психбольнице в Уфе не получали лекарства

16 января 2018, 12:51
В минздраве Башкирии пояснили, почему пациенты республиканской психиатрической больницы временно перестали получать нужные им лекарства. В ведомстве сообщили, что задержка возникла из-за передачи контроля за выдачей препаратов МВД Башкирии. Из-за этого пришлось переоформлять все документы.

Функции контроля за выдачей психотропных веществ были переданы МВД согласно указу президента России от 5 апреля 2016 года. Ранее этим занималась Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, однако в прошлом году она была упразднена.

Согласно федеральному закону, принятому для предотвращения задержек в обеспечении лекарствами, все разрешительные документы нужно было переоформить до 1 января 2018 года. Сделать это непосредственно к этой дате, как следует из ответа минздрава, не удалось. В связи с этим после новогодних праздников на несколько дней возникли задержки в получении лекарств.

Как уточнили в минздраве Башкирии, с 9 по 12 января в психиатрическую больницу за рецептами на нужные им препараты обратились 26 жителей Уфы. Всем им выписаны рецепты на аналоги нужных препаратов.

- 15 января РКПБ №1 были выданы заключение и справки, в связи с этим все вышеуказанные пациенты, начиная с сегодняшнего дня, будут обеспечены необходимыми препаратами, - говорится в ответе минздрава на запрос Медиакорсети.

Материалы по теме
Новые правила отпуска лекарств спровоцировали ажиотаж в аптекахВ Башкирии аферисты уговорили пенсионерку купить лекарства на три миллионаВ России рекордно снизились цены на жизненно важные лекарства - СМИ
#Новости#Здравоохранение#Лекарства#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48