Минздрав Башкирии пояснил,почему в психбольнице в Уфе не получали лекарства

Согласно федеральному закону, принятому для предотвращения задержек в обеспечении лекарствами, все разрешительные документы нужно было переоформить до 1 января 2018 года. Сделать это непосредственно к этой дате, как следует из ответа минздрава, не удалось. В связи с этим после новогодних праздников на несколько дней возникли задержки в получении лекарств.