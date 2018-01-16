АПЭК опубликовал рейтинг 50 влиятельных политиков Башкирии

- Заметными стали инициативы Хамитова по привлечению инвестиций, в том числе и для реализации ряда важных инфраструктурных проектов, - отметил представитель АПЭК в Башкирии политолог Дмитрий Михайличенко. - В частности, на Петербургском международном экономическом форуме республиканские власти достигли соглашения с группой «ВТБ» о строительстве нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал». По итогам Сочинского инвестиционного форума руководство республики смогло подписать соглашения, по итогам которых в Башкирию должно быть привлечено более 80 млрд руб. инвестиций. Были введены в строй новые производства в Уфе, Салавате и ряде других городов.