Два уфимских ВУЗа вошли в мировой рейтинг лучших учебных заведений

Всего в список попали 67 российских ВУЗов.

Уфимские УГАТУ и УГНТУ вошли в список лучших учебных заведений мира по версии Round University Ranking (RUR). Авиационный университет расположился на 657 месте в общей таблице и на 34 среди российских ВУЗов, УГНТУ на 746 и 60 месте соответственно.