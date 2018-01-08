Два уфимских ВУЗа вошли в мировой рейтинг лучших учебных заведений

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Всего в список попали 67 российских ВУЗов.
Уфимские УГАТУ и УГНТУ вошли в список лучших учебных заведений мира по версии Round University Ranking (RUR). Авиационный университет расположился на 657 месте в общей таблице и на 34 среди российских ВУЗов, УГНТУ на 746 и 60 месте соответственно.
Международный рейтинг RUR является первым глобальным рейтингом университетов. Вузы оцениваются по 20 параметрам, сгруппированным в пять направлений измерения: качество преподавания и исследований, уровень интернационализации и финансовой устойчивости.
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