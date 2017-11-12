Рейтинг Медиакорсети: города и районы Башкирии, которым можно позавидовать

Пять лучших городов и районов Башкирии по основным показателям качества жизни.

Рейтинг городов и районов Башкирии, составленный Медиакорсетью, включает информацию о качестве жизни в 62 городах и районах республики. В предыдущей публикации мы предложили вам информацию о районах аутсайдерах, а в сегодняшней публикации расскажем о том, чем живут муниципальные образования, оказавшиеся в числе лидеров.

Напомним, что данный рейтинг был составлен на основе открытых данных Росстата. Рассматривались как ключевые показатели, как демография, занятость и экология, так и производные от них (рождаемость, доля трудоспособного населения и так далее).

Итак, на первом месте среди всех городов и районов Башкирии оказался Уфимский район, несколько хуже ситуация с качеством жизни в Нефтекамске, затем следуют город Октябрьский, Дуванский и Нуримановский районы. К слову, такие крупные промышленные центры, как Стерлитамак, Салават и Уфа оказались в данном рейтинге на более низких позициях (соответственно – на 6-м, 26-м и 27-м местах).

Уфимский район

Демография:

Население (на 1 января 2017 года) – 87 798 человек.

Рождаемость (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 10,9 чел.

Смертность (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 8,7 чел.

Миграционный прирост населения за год составил 2465 человек

Доля людей трудоспособного возраста: 59%

Занятость:

Уровень безработицы: 0,75%

Средняя зарплата: 38 636 руб

Экология:

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 51,4 г на 1000 жителей.

Фото: Башинформ

Площадь района – 1,598 кв. км. Административный центр – город Уфа, который, впрочем, не входит в состав района. Глава администрации с 2014 года – Вилорий Петрович Угаров.

Первое место Уфимского района в рейтинге аналитики связывают с его территориальным соседством с Уфой. Это один из немногих районов Башкирии, где наблюдается прирост населения, а не убыль. Жители районов республики, приезжающие в Уфу на учебу или на работу, нередко оседают в близлежащих селениях, входящих в состав Уфимского района. В районе хорошо развито сельское хозяйство, широко известны такие предприятия, как Совхоз «Алексеевский», Птицефабрика «Башкирская», Совхоз «Шемяк» и другие. Хорошо развита потребкооперация. Однако дальнейшее развитие аграрной сферы осложнено явным недостатком пригодных для этого свободных земель.

Стабильно развивающимися секторами экономики в районе являются также строительство, производство стройматериалов. На территории района также расположены Международный аэропорт «Уфа» и ряд нефтепроводных предприятий.

Транспортные магистрали в районе - автомобильные, железнодорожные, воздушные и водные.

Город Нефтекамск

Демография:

Население (на 1 января 2017 года) – 126 805 чел.

Рождаемость (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 15.5 чел.

Смертность (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 10,4 чел

Миграционный прирост населения за год составил 24 человека

Доля людей трудоспособного возраста: 60.20%

Занятость:

Уровень безработицы: 1,09%

Средняя зарплата: 28 924 руб

Экология:

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 98 г на 1000 жителей.

Фото: Администрация Нефтекамска

Площадь территории города – 147 кв. км. Расстояние от Уфы до Нефтекамска – 185 км. С 2014 года глава города – Рашит Мустафович Давлетов.

Город Нефтекамск стал вторым в нашем рейтинге по уровню качества жизни в Башкирии. Он расположен на северо-западе республики. Как и для большинства населенных пунктов в этом географическом направлении, его основная проблема – экология, на которую негативное воздействие в прошлые годы оказали нефтедобывающие предприятия. Исправление ситуации заняло немало времени и потребовало много финансовых вложений от компании «Башнефть».

Помимо нефтедобычи, производственные предприятия представлены такими крупными промышленными предприятиями, как завод «НефАЗ» по производству автобусов, Нефтекамский машиностроительный завод, «Таргин-Механосервис» и другие. Перспективы развития города можно расценивать как весьма устойчивые.

Транспортные магистрали представлены автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

Город Октябрьский

Демография:

Население (на 1 января 2017 года) – 113 929 человек

Рождаемость (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 14 чел

Смертность (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 11 чел

Миграционная убыль населения за год составила 38 человек.

Доля людей трудоспособного возраста: 57,8%.

Занятость:

Уровень безработицы: 1,03%

Средняя зарплата: 30 854 руб

Экология:

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 32,2 г на 1000 жителей.

Фото: Администрация города Октябрьского

Площадь района – 98,8 кв. км. Расстояние от Уфы до города Октябрьского – 181 км. С 2013 года глава района – Алексей Николаевич Шмелев .

Город занял третье место в рейтинге. Город расположен в западной части республики и является промышленным, в нем работают такие серьезные промышленные предприятия, как «ОЗНА», «Таргин-Механосервис», Научно-производственная фирма «Пакер», нефтедобывающие подразделения «Башнефти» и другие компании. Несмотря на небольшую миграционную убыль населения, социально-экономическая ситуация в городе Октябрьском имеет репутацию одной из самых стабильных и перспективных в регионе. Столь же уверенно себя чувствуют и предприятия малого бизнеса.

Транспортные магистрали представлены автомобильными и железнодорожными дорогами.

Дуванский район

Демография:

Население (на 1 января 2017 года) – 30 930 чел.

Рождаемость (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 12,8 чел.

Смертность (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 12,7 чел.

Миграционный прирост населения за год составила 102 человека.

Доля людей трудоспособного возраста: 56%

Занятость:

Уровень безработицы: 1,63%

Средняя зарплата: 21 937 руб

Экология:

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 193,3 г на 1000 жителей.

Фото: соцсети

Площадь района – 3 246 кв. км. Расстояние от Уфы до райцентра – села Месягутово – 230 км. С 2012 года глава района – Олег Алексеевич Могильников.

Дуванский район занял четвертое место в рейтинге. Он расположен в северно-восточной части республики. Высокий темп прироста показателей полной учетной и остаточной балансовой стоимостей основных фондов связан с наращиванием мощностей на ООО «Месягутовский молочно-консервный комбинат», ООО СХП «Урал Тау», санаторий «Ай», нефтедобывающее АО «Ингеохолдинг», фермерских пчеловодческих хозяйств. Положительная динамика роста основных фондов свидетельствует об увеличении промышленного потенциала, однако незначительный объем основных фондов не позволяет отнести район к числу промышленно-развитых. Тем не менее в нем отмечен прирост населения.

Основная транспортная магистраль - автомобильные дороги.

Нуримановский район

Демография:

Население (на 1 января 2017 года) – 20 353 тысяч человек.

Рождаемость (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 13,5 чел.

Смертность (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 15,3 чел.

Миграционная убыль населения за год составила 133 человека.

Доля людей трудоспособного возраста: 53,80%

Занятость:

Уровень безработицы: 0,88%

Средняя зарплата: 21 287 руб

Экология:

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 11.2 г на 1000 жителей.

Фото: Администрация Нуримановского района

Площадь района – 2 634 кв. метров. Расстояние от Уфы до райцентра – села Красная Горка – 95 км. С 2009 года глава администрации района – Азамат Ризванович Нусратуллин.

Район находится в северо-восточной части республики. На территории района расположены 66 баз отдыха, в том числе крупные: ТГЦ «Павловка», ГЛЦ «Павловский Парк», базы отдыха «Башкирская Рица», «Лесная Сказка», «Горный воздух» и другие. Обеспечение их деятельности позволяет предоставить работу населению. Потенциал района оценивается на достаточно высоком уровне за счет туристско-рекреационной деятельности.