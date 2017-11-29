Спикер совета Уфы Трофимов - аутсайдер рейтинга глав столиц регионов ПФО

Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов опустился на самое последнее место в рейтинге глав столиц субъектов ПФО, составленном Медиалогией.

По итогам октября Трофимов потерял еще три позиции, заняв в итоге 13-ое место. Его медиаиндекс составил всего 97 баллов.

В тройке лидеров глав столиц субъектов ПФО - Михаил Исаев из Саратова, Елизавета Солонченко из Нижнего Новгорода и Ильсур Метшин, возглавляющий совет Казани.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сохранил лидерство в рейтинге сити-менеджеров ПФО. Ему помогло сообщение о планах городских властей ввести плату за проезд и парковку в центре столицы Башкирии. Также СМИ сообщали, что во время оперативного собрания Ялалов посоветовал депутатам горсовета Уфы относиться к названию новых столичных улиц ответственнее.