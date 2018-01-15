Жители Башкирии пришли на Единый день сбора подписей в поддержку Путина

- Жители Башкирии проявляют активность, задают вопросы о том, где можно оставить свою подпись в поддержку кандидата в президенты России. Для удобства граждан было принято решение об организации 14 января Единого дня сбора подписей, - ранее сообщил руководитель Регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин.