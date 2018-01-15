mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе отчим накинулся с ножом на пасынка

15 января 2018, 11:02
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В одной из квартир на улице Комсомольская 45-летний мужчина устроил поножовщину, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В тот день родственники отмечали день рождения одного из членов семьи. После распития алкоголя между пасынком и отчимом возник конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина схватил нож и ударил им парня в грудь. Молодого человека доставили в больницу.

На нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Материалы по теме
Под Уфой задержана женщина, ранившая ножом подругуВ Башкирии разыскивают мужчину, напавшего с ножом на полицейскогоВ Уфе мужчина нанес 17 ударов ножом девушке из-за отказа продолжать связь
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48