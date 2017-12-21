В Уфе мужчина нанес 17 ударов ножом девушке из-за отказа продолжать связь
21 декабря, 12:57Происшествия
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26-летний гражданин Узбекистана зарезал молодую девушку за то, что та отказалась продолжать с ним отношения.
20 декабря в одном из магазинов Калининского района Уфы обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. На 26-летнего гражданина Узбекистана заведено уголовное дело.
Вечером 20 декабря 26-летний мужчина нанес в одном из магазинов Калининского района 17 ножевых ранений своей сожительнице из ревности из-за отказа продолжать с ним отношения. От полученных травм она скончалась на месте. Тогда нападавший нанес себе колото-резаное ранение в грудь слева, после чего его госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Допрашиваются свидетели трагедии. Подозреваемого охраняют, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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