Под Уфой задержана женщина, ранившая ножом подругу

Конфликт между женщинами возник во время застолья, причину никто не помнит.

В отделе полиции Уфимского района проводится проверка по факту получения ножевого ранения жительницей поселка Геофизик, расположенного возле уфимского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, сигнал о происшедшем в полицию поступил от врачей городской клинической больницы, куда была доставлена пострадавшая 31-летняя женщина с ножевым ранением.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задержала 33-летнюю односельчанку пострадавшей. Она уже призналась в содеянном. По предварительной версии, обе женщины выпивали вместе, когда между ними внезапно разгорелся конфликт, переросший в драку. В конце концов, 33-летняя собутыльница ударила свою знакомую ножом.