В Башкирии разыскивают мужчину, напавшего с ножом на полицейского

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Мужчина напал на полицейского на станции Аша.
На железнодорожной станции Аша неизвестный напал на сотрудника Уфимского линейного управления МВД России на транспорте и нанес ему несколько ножевых ранений, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Полицейские просят откликнуться всех, кто обладает какой-то информацией о нападавшем по телефонам: (347) 279-39-02, телефон доверия 279-32-92, либо 02, или в ближайшее отделение полиции.
Приметы: мужчина славянской внешности, среднего телосложения 30-35 лет, рост 165-170 сантиметров, лицо смуглое, бритое, глаза темные. Нос прямой, крылья носа узкие, щеки впалые. Был одет в кожаную коричневую куртку, темные джинсы и вязаную спортивную шапку.
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