В Башкирии разыскивают мужчину, напавшего с ножом на полицейского

Мужчина напал на полицейского на станции Аша.

На железнодорожной станции Аша неизвестный напал на сотрудника Уфимского линейного управления МВД России на транспорте и нанес ему несколько ножевых ранений, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».