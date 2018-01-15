В список доверенных лиц Владимира Путина вошли два человека из Башкирии

По состоянию на 12 января, в список доверенных лиц кандидата Владимира Путина вошли 259 человек. Из них два человека из Башкирии: это ректор Уфимского нефтяного университета Рамиль Бахтизин и генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов.