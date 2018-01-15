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В список доверенных лиц Владимира Путина вошли два человека из Башкирии

15 января 2018, 13:26
Это ректор УГНТУ и гендиректор хоккейного клуба.

На сайте Центральной избирательной комиссии России опубликованы первые списки доверенных лиц кандидатов в президенты РФ.

По состоянию на 12 января, в список доверенных лиц кандидата Владимира Путина вошли 259 человек. Из них два человека из Башкирии: это ректор Уфимского нефтяного университета Рамиль Бахтизин и генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов.

В список доверенных лиц кандидата Владимира Жириновского из 61 человека пока представители Башкирии не вошли.

- Это еще неполный список, - пояснил Медиакорсети депутат Уфимского горсовета, помощник депутата Госдумы Владимира Жириновского Вячеслав Рябов.

Точно также обстоит дело с третьим списком доверенных лиц, который опубликован ЦИК России. В списке доверенных лиц кандидата Григория Явлинского из 17 человек представителей Башкирии пока нет.

- В Башкирии уже собрали и отправили в Москву подписи в поддержку выдвижения Явлинского около трех тысяч подписей, - сообщил Медиакорсети член регионального отделения партии «Яблоко» Альберт Хусаинов.

По закону кандидат в президенты имеет право назначить до 600 доверенных лиц, которые могут заниматься агитацией в их пользу. Таким образом, списки доверенных лиц могут быть пополнены.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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