Жители Башкирии пришли на Единый день сбора подписей в поддержку Путина

В общественные приемные партии «Единая Россия» пришли около 300 человек.

- Жители Башкирии проявляют активность, задают вопросы о том, где можно оставить свою подпись в поддержку кандидата в президенты России. Для удобства граждан было принято решение об организации 14 января Единого дня сбора подписей, - ранее сообщил руководитель Регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин.

Вчера в Башкирии открылись дополнительные площадки на базе Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе и местных приемных в Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Октябрьском.

По данным «Единой России», 14 января в общественные приемные партии пришли более 200 тысяч человек, желающих оставить свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЦИК Партии «Единая Россия».

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» Медиакорсети сообщили, что вчера на прием в общественные приемные в Башкирии пришли более 300 человек.

Напомним, что с 5 января в торгово-развлекательном центре "Гостиный двор" в Уфе активисты движения "Волонтеры Победы" организовали сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России.