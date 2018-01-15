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В Башкирии чиновникам разрешат отвечать на обращения граждан по электронке

15 января 2018, 16:44
В Башкирии чиновники смогут отвечать на обращения граждан в электронной форме. Соответствующий законопроект депутаты Госсобрания-Курултая планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая Башкирии, поправки планируется внести в закон об обращениях граждан. Если их примут, то чиновники смогут направить ответ на обращение гражданина на его электронную почту. Гражданин в свою очередь также сможет написать свое письмо и приложить все необходимые документы в электронной форме. Ранее запросы и обращения можно было отправлять как по электронке, так и по почтовому адресу на бумажном носителе.

В конце прошлого года данная норма уже была закреплена на федеральном уровне. Инициатива, как пояснили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, нацелена на совершенствование работы с обращениями граждан.

- Главная цель при этом – преодолеть бюрократические противоречия и сделать ответы органов государственной власти и местного самоуправления как можно более оперативными, – прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев, отметив, что законопроект не отменяет право граждан направлять обращения и получать ответы на них в традиционной письменной форме.

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#Новости#Чиновники#Наталья Кузнецова#Общество
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