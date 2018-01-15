Стало известно, когда рассмотрят дело башкирского бобслеиста Хузина

Ильвир Хузин, башкирский бобслеист родом из Нефтекамска, был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх 27 ноября 2017 года. Несогласный с решением комиссии Освальда, подал апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне. В числе других спортсменов, подавших апелляцию, и уроженка Башкирии биатлонистка Ольга Вилухина.