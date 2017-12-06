Министр спорта Башкирии Иванюта: Наши спортсмены должны ехать на Олимпиаду
Министр спорта Башкирии Андрей Иванюта заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не объективно.
- Решение не объективно, - заявил в телефонном разговоре Андрей Иванюта, - вы же видите, что спорт сейчас очень политизирован.
Министр высказался о том, что МОК разрешил российским спортсменам выступать под нейтральным флагом.
- Я считаю, ехать надо. Это все-таки их жизнь, и спортсменов, и тренеров, работает целая система. Это в том числе и их заработок, это всё, что они отдают жизни, это спорт. Они ведь на станке не работают, бизнесом не занимаются, - сказал Андрей Иванюта. - Поэтому считаю, что надо ехать. Всё-равно все будут знать, что это российские спортсмены.
На вопрос, нужно ли проводить в России игры, в которых примут участие члены национальной сборной, как это было сделано раньше после запрета паралимпийцам выступать на Паралимпиаде, Иванюта ответил, что если спортсмены не поедут под нейтральным флагом, то такие игры нужны. Но окончательное решение за Москвой, добавил он.