Министр спорта Башкирии Иванюта: Наши спортсмены должны ехать на Олимпиаду

Министр спорта Башкирии Андрей Иванюта прокомментировал решение МОК об отстранении Олимпийской сборной России от игр в Пхенхчане.

Министр спорта Башкирии Андрей Иванюта заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не объективно.

- Решение не объективно, - заявил в телефонном разговоре Андрей Иванюта, - вы же видите, что спорт сейчас очень политизирован.

Министр высказался о том, что МОК разрешил российским спортсменам выступать под нейтральным флагом.

- Я считаю, ехать надо. Это все-таки их жизнь, и спортсменов, и тренеров, работает целая система. Это в том числе и их заработок, это всё, что они отдают жизни, это спорт. Они ведь на станке не работают, бизнесом не занимаются, - сказал Андрей Иванюта. - Поэтому считаю, что надо ехать. Всё-равно все будут знать, что это российские спортсмены.