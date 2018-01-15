Скончался лучший бомбардир за всю историю уфимского хоккея

В возрасте 68 лет скончался бывший игрок «Салавата Юлаева» Владимир Быков, сообщает пресс-служба клуба. Быков выступал за уфимцев с 1965 по 1979 год, и забросил за это время 342 шайбы. Этот рекорд до сих пор не побит.