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Скончался лучший бомбардир за всю историю уфимского хоккея

15 января 2018, 13:17
Владимир Быков выступал за «Салават Юлаев» с 1965 по 1979 год.

В возрасте 68 лет скончался бывший игрок «Салавата Юлаева» Владимир Быков, сообщает пресс-служба клуба. Быков выступал за уфимцев с 1965 по 1979 год, и забросил за это время 342 шайбы. Этот рекорд до сих пор не побит.

Прощание с хоккеистом состоится 16 января в уфимском Дворце спорта в 11:00.

Для справки

Владимир Быков родился 20 октября 1949 года. Стал первым в республике мастером спорта по хоккею. Заслуженный работник культуры РБ. Воспитанник уфимской ДЮСШ. Играл за спортклуб «Салават Юлаев» с 1965 по 1979 годы. Был капитаном уфимской команды, кандидатом в олимпийскую сборную СССР (1972). Окончил Ленинградский институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (1972). Тренер «Салавата Юлаева» (1979—1980), начальник команды «Салават Юлаев» (1980—1983, 1990—1991), тренер (1992—1997) и главный тренер (1997—1999) фарм-клуба, главный тренер «Салавата Юлаева» (1999 — январь 2000). В последние годы работал начальником команды «Салават Юлаев-2». С 2009 года был начальником команды «Толпар».

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