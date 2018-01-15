Лидер коммунистов Башкирии официально стал депутатом Госсобрания

На заседании ЦИК Башкирии также рассмотрели другие вопросы. В частности было принято решение по дополнительным мерам по информированию избирателей на выборах президента Российской Федерации, члены комиссии утвердили текст приглашений избирателей для ознакомления со списком избирателей и для участия в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Решением Комиссии определены избирательные участки для голосования избирателей - инвалидов по зрению с использованием специальных трафаретов и информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации.