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Лидер коммунистов Башкирии официально стал депутатом Госсобрания

15 января 2018, 15:04
Глава Центризбиркома Башкирии вручил Юниру Кутлугужину удостоверение депутата Госсобрания.

12 января секретарю Башкирского республиканского отделения КПРФ в центризбиркоме республики Юниру Кутлугужину вручили удостоверение депутата Госсобрания Башкирии, сообщается на сайте ЦИК Башкирии. Документ на заседании избирательной комиссии вручил глава республиканского центризбиркома Хайдар Валеев.

Напомним, Юнир Кутлугужин стал депутатом башкирского парламента, заменив умершего старейшего депутата Госсобрания Рифгата Гарданова в ноябре 2017 года. Юниру Кутлугужину пришлось освободить место депутата Уфимского городского совета 4 созыва.

На заседании ЦИК Башкирии также рассмотрели другие вопросы. В частности было принято решение по дополнительным мерам по информированию избирателей на выборах президента Российской Федерации, члены комиссии утвердили текст приглашений избирателей для ознакомления со списком избирателей и для участия в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Решением Комиссии определены избирательные участки для голосования избирателей - инвалидов по зрению с использованием специальных трафаретов и информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации.

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