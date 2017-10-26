Юнир Кутлугужин о суде из-за митинга против Хамитова: «Из партии не уйду»
Напомним, суд начал рассмотрение административного дела, возбужденного на депутата Горсовета Юнира Кутлугужина. Очередное заседание состоится в Ленинском суде 7 ноября. Часть 5 статьи 20.2 Административного кодекса (Нарушение участником митинга порядка проведения публичного мероприятия), которую вменяют депутату, предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей или общественные работы на срок до 40 часов
- Посмотрим, как пройдет заседание 7 ноября. Настроен я решительно, виновным себя нисколько не считаю, о чем и написал в протоколе. В любом случае, если будет принято решение о каких-то мерах, меня наказывающих, будем это решение обжаловать.
На вопрос о возможном уходе из партии лидер КПРФ ответил отрицательно.
- Такой вопрос не стоит вообще. Я член коммунистической партии с октября 1982 года. Свою позицию не менял никогда, во все времена боролся с органами судебной власти и решения таких вопросов мне знакомы. В своей позиции уверен до конца. Давления после митинга не чувствую, однако могу заверить, что представители как городской, так и республиканской власти перестали отвечать на письменные и устные наши запросы. По проблеме обманутых дольщиков мы три раза подавали уведомление о проведении митинга и три раза нам в этом отказали, разрешив лишь на четвертый.
Напомним, митинг за отставку Рустэма Хамитова и обязательного изучения башкирского языка в школах прошел 16 сентября.
Тогда Кутлугужин заявил, что «власть, которая не справляется со своими обязанностями, должна уйти в отставку».