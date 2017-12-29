Горсовет Уфы принял решение об отставке депутата Юнира Кутлугужина

Решение принято сегодня на внеочередном заседании Горсовета.

Горсовет Уфы сегодня, 29 декабря, на внеочередном заседании принял решение о сложении полномочий депутата Юнира Кутлугужина. Это связано с его переходом в Государственное собрание -Курултай.

- Быть депутатом для меня - это высокая честь и ответственность, - отметил после принятия решения советом Юнир Кутлугужин. - За короткий промежуток времени я почувствовал поддержку со стороны исполнительной власти. Переходя в Госсобрание, я думаю, мы эти добрые отношения сохраним и дальше.