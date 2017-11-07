Главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин - о революции и сегодняшнем дне

Главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин - о революции и сегодняшнем днеМедиа-ланч
Вчера, 20:25Разиф Абдуллин
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В ходе медиаланча 7 ноября первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин ответил на вопросы Медиакорсети.
Медиа-ланч
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Видео: ИА "Медиакорсеть", youtube.com
7 ноября отмечается ровно 100 лет Великой октябрской социалистической революции. В этот день Медиакорсеть решила задать несколько вопросов лидеру коммунистов Башкирии Юниру Кутлугужину.
Мы спросили про оценку компартией событий 100-летней давности, об отношении к идее захоронения Ленина, о том, будет ли Геннадий Зюганов вновь выдвигаться кандидатом в президенты России. И о многом другом.
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