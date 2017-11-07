Главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин - о революции и сегодняшнем дне

В ходе медиаланча 7 ноября первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин ответил на вопросы Медиакорсети.

Медиа-ланч Видео: ИА "Медиакорсеть", youtube.com

7 ноября отмечается ровно 100 лет Великой октябрской социалистической революции. В этот день Медиакорсеть решила задать несколько вопросов лидеру коммунистов Башкирии Юниру Кутлугужину.