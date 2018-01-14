Жителям Башкирии предложили попробовать себя в качестве наставников сирот

- Такая помощь неоценима, ведь ребята в детдомах не всегда готовы принимать самостоятельные решения, они часто бывают неграмотны в бытовых вопросах и во многом надеются на воспитателей, - пояснила психолог программы Анжела Мухамадиева. По ее словам, принять участие в программе может любой житель республики, независимо от пола, профессии и уровня доходов. Разумеется, кандидаты в наставники пройдут строгий отбор. Предпочтение будет отдано ответственным и законопослушным людям.