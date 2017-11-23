В Башкирии детей-сирот поселили в квартиры без вентиляции и горячей воды
Сегодня, 10:54ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Нарушения устранили только после вмешательства надзорного ведомства.
Трем детям-сиротам в Аскинском районе администрация района предоставила квартиры, которые не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологческого законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В квартирах не было вентиляционной системы и горячего водоснабжения. Караидельский межрайонный суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил поданный по данному факту иск. Дома обустроены горячей водой и вентиляцией.
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