В Башкирии детей-сирот поселили в квартиры без вентиляции и горячей воды

Нарушения устранили только после вмешательства надзорного ведомства.

Трем детям-сиротам в Аскинском районе администрация района предоставила квартиры, которые не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологческого законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В квартирах не было вентиляционной системы и горячего водоснабжения. Караидельский межрайонный суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил поданный по данному факту иск. Дома обустроены горячей водой и вентиляцией.