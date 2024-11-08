В Башкирии суд вынес решение о наказании сироты за пикет у здания администрации

21-летняя жительница Башкирии Лиана Агзамова должна отработать 24 часа общественных работ за то, что вместе с подругой вышла к районной администрации и попросила дать ей полагающееся по закону жилье.