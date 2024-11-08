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Сироты

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Бизнес на сиротах процветал в Башкирии
8 ноября, 11:24
В Башкирии шесть лет воровали стипендии сирот
2 октября, 10:33
Туризм Башкирии озолотится на сиротках
11 сентября, 18:57
2023
Минтруд Башкирии озвучил число детей-сирот проживающих в приютах
Об этом сообщается в проекте документа, опубликованном на сайте Министерства труда и социальной защиты РБ.
5 ноября 2023, 07:33
2020
В Башкирии суд вынес решение о наказании сироты за пикет у здания администрации
21-летняя жительница Башкирии Лиана Агзамова должна отработать 24 часа общественных работ за то, что вместе с подругой вышла к районной администрации и попросила дать ей полагающееся по закону жилье.
16 июля 2020, 10:05
В Башкирии приняли закон, ужесточающий процедуру усыновления
15 июля 2020, 06:26
Следователи проверяют непредоставление жилья сиротам в Башкирии
19 июня 2020, 14:28
В Уфе сирота, живущая в бане с детьми, продала красивую косу, чтобы уплатить кредит
25 апреля 2020, 09:41
В Уфе сирота стала жертвой недобросовестных сотрудников ломбарда в Сипайлово
В ломбарде молодой маме продали неисправный телефон и отказались принять его обратно.
7 марта 2020, 12:56
Помочь сироте, живущей в бане в Уфе, взялся известный защитник прав детдомовцев
История сироты Натальи Зыряновой, которая стала известна на всю страну после участия в программе «Время покажет», получила неожиданное продолжение.
7 марта 2020, 08:51
Детский омбудсмен России потребовала дать квартиру сироте, живущей в бане в Уфе
5 марта 2020, 13:30
Сироте из Уфы, живущей в бане, пообещали дать квартиру в эфире Первого канала
5 марта 2020, 03:04
Под номером 64: в мэрии Уфы прокомментировали историю сироты, живущей с сыном в бане
4 марта 2020, 05:43
Сирота из Уфы, живущая в бане, отказалась от жилья, которое ей предлагали власти
3 марта 2020, 17:04
Чиновник из Башкирии наживался на сиротах, но его все же накажут
30 января 2020, 06:02
2019
В Башкирии чиновники района поселили сироту в непригодном для жизни доме
18 декабря 2019, 05:51
Следком Башкирии проверяет дело сироты из Белорецка
21 ноября 2019, 16:30
Следком Башкирии проверит жилье сироты, который обращался к Путину за помощью
18 ноября 2019, 11:32
В Башкирии чиновников подозревают в махинациях с жильем для сирот
11 ноября 2019, 07:41
Тебя растопчут: В Башкирии сирота проиграл суд о переселении из комнаты с грызунами
2 ноября 2019, 10:35

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