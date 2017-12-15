В Башкирии сироте дали квартиру с разбитыми окнами, без кухни и санузла

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Молодого человека снова поставили в очередь на получение жилья.
Сироте из Хайбуллинского района местная администрация выделила квартиру без санузла и кухни с разбитыми стеклами, оголенной электропроводкой и частично разрушенным полом, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Экспертиза показала, что жилье было непригодно для проживания уже на момент его предоставления внаем сироте. Молодой человек обратился в прокуратуру, после чего в суде договор социального найма признали незаключенным и решили снова поставить парня на учет в качестве нуждающегося в получении жилья.
Муниципалитет обязан в течение полугода предоставить сироте жилое помещение.
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