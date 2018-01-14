В Уфе пропавший из больницы мужчина попал в ДТП

Примечательно, что Зуфар до этого ЧП также находился в больнице, куда его доставили после внезапной потери сознания 3 января. После того, как мужчина пришел в себя, врачи его отпустили домой. Однако родственники так и не дождались Зуфара и стали бить тревогу.