mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе пропавший из больницы мужчина попал в ДТП

14 января 2018, 17:45
О причинах, побудивших его покинуть стационар, пока ничего неизвестно.

Вчера, 13 января, стало известно, что родственники 30-летнего уфимца Зуфара Насырова смогли, наконец-то, найти его. Мужчина за время своего отсутствия успел попасть с ДТП и сейчас госпитализирован. Об этом Медиакорсети сообщил Фарид Насыров, брат пострадавшего мужчины.

Примечательно, что Зуфар до этого ЧП также находился в больнице, куда его доставили после внезапной потери сознания 3 января. После того, как мужчина пришел в себя, врачи его отпустили домой. Однако родственники так и не дождались Зуфара и стали бить тревогу.

Только через неделю они смогли выяснить, что Зуфар жив, но снова находится в больнице. Но теперь уже по более серьезной причине, чем потеря сознания.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

Материалы по теме
В Башкирии пропал 24-летний Андрей Султанов В Уфе пропал 49-летний Альберт СунагатовВ Уфе во время подводной охоты пропал мужчина
#Новости#Поиск пострадавших#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48