Поиск пострадавших

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2024
Поисковики сделали важное заявление о подростках, пропавших в Уфе почти месяц назад
28 апреля, 11:31
2020
В Башкирии 9-летний ребенок был затоптан стадом коров
Обвинение в случившемся предъявлено сотруднику сельхозкооператива.
15 апреля 2020, 04:29
2018
В Уфе пропавший из больницы мужчина попал в ДТП
О причинах, побудивших его покинуть стационар, пока ничего неизвестно.
14 января 2018, 12:45
2017
В Башкирии при странных обстоятельствах пропала 55-летняя женщина
26 сентября 2017, 10:43
В Башкирии родственники ищут 67-летнюю женщину
17 сентября 2017, 08:58

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