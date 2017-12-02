В Башкирии пропал 24-летний Андрей Султанов

От мужчины нет вестей уже 10 суток.

Султанов Андрей Сергеевич 06.08.1993 года рождения пропал 22 ноября в 19:00 в Белебее, сообщает РОО «Поиск детей – Уфа».

Андрей был одет в темно-синюю куртку с меховым воротником и двумя полосками отражателей и синюю шапку с отворотом. На нем были штаны от спецодежды с оранжевым кантиком внизу и берцы.

На вид мужчине 25-28 лет, рост 180 см, хужощавого телосложения, брюнет с серо-голубыми глазами, носит бородку. На передних зубах немного торчат клыки. Особые приметы – шрам ожог на правой руке.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Андрея Султанова, просьба связаться по следующим телефонам:

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