В Уфе пропал 49-летний Альберт Сунагатов

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Мужчина с детства имеет инвалидность и может не ориентироваться в пространстве.
По словам родных, мужчина пропал 23 декабря около 16.00. Близкие сообщают, что каждый день уфимец гулял по набережной в Сипайлово и никогда прежде привычного маршрута не менял. Однако вчера по каким-то причинам домой он не вернулся. Близкие бьют тревогу.
Примечательно, что мужчина может не ориентироваться в пространстве. Поскольку вследствие перенесенного в детстве менингита хромает и имеет плохое зрение.
Всех тех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефону 02 или
8(917)428-16-71.
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