В Уфе пропал 49-летний Альберт Сунагатов

Мужчина с детства имеет инвалидность и может не ориентироваться в пространстве.

По словам родных, мужчина пропал 23 декабря около 16.00. Близкие сообщают, что каждый день уфимец гулял по набережной в Сипайлово и никогда прежде привычного маршрута не менял. Однако вчера по каким-то причинам домой он не вернулся. Близкие бьют тревогу.

Примечательно, что мужчина может не ориентироваться в пространстве. Поскольку вследствие перенесенного в детстве менингита хромает и имеет плохое зрение.

Всех тех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефону 02 или