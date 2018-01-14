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В Новом Уренгое за изнасилование задержали мужчину из Башкирии

14 января 2018, 11:22
Насильник находился в федеральном розыске.

В Новом Уренгое транспортные полицейские задержали жителя Башкирии, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении изнасилования. Об этом сообщили в пресс-службе полицейском управления на транспорте УрФО.

По предварительным данным, ориентировка на розыск насильника была подана отделом полиции города Салавата. Вскоре мужчина, похожий на него, был замечен в пассажирском поезде «Казань-Новый Уренгой». Внимательные стражи порядка сообщили о своих подозрениях на станцию прибытия.

В итоге в Новом Уренгое мужчина был задержан. Подозрения подтвердились. Оказалось, что разыскиваемый мужчина сбежал из-под следствия, он надеялся скрыться на севере и устроиться на работу.

Теперь его доставят обратно в Салават, чтобы довести дело до суда.

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