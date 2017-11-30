В Уфе задержан грабитель, напавший на продавца с ножом

Женщина под страхом смерти отдала обвиняемому 40 тысяч рублей.

30-летний мужчина напал на продавщицу продуктового магазина в Иглино с ножом, потребовав отдать ему дневную выручку, а когда получил 40 тысяч рублей, скрылся с места преступления, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Нападавшего грабителя полицейские обнаружили в Уфе. По предварительным данным, когда мужчине понадобились деньги, он зашел в магазин, даже не скрывая свое лицо в расчете на то, что продавщица работает в магазине недавно и не знает его, приставил нож к горлу женщины и, забрав деньги, уехал в Уфу. В столице ранее судимый грабитель полностью потратил похищенную сумму.