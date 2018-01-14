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В Башкирии аферисты уговорили пенсионерку купить лекарства на три миллиона

14 января 2018, 17:05
Пожилая женщина перевела мошенникам почти все свои сбережения.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Стерлитамака, которая стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Примечательно, что заявку на лекарства пострадавшая пенсионерка отправила неведомым предпринимателям еще в 2015 году. Но тогда так и не получила ответа.

Напомнили о себе анонимные бизнесмены только в 2017 году. Они созвонились с престарелой дамой и, судя по всему, так талантливо обрабатывали ее, что уговорили перевести им сначала 450 тысяч рубле, а потом под разными предлогами выманили еще несколько раз крупные суммы денег. В итоге пострадавшая лишилась таким образом 3 миллионов рублей а короткое время.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется поиск преступников.

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