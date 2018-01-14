В Башкирии аферисты уговорили пенсионерку купить лекарства на три миллиона

Напомнили о себе анонимные бизнесмены только в 2017 году. Они созвонились с престарелой дамой и, судя по всему, так талантливо обрабатывали ее, что уговорили перевести им сначала 450 тысяч рубле, а потом под разными предлогами выманили еще несколько раз крупные суммы денег. В итоге пострадавшая лишилась таким образом 3 миллионов рублей а короткое время.