mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Погода 14 января в Башкирии: мороз, солнце, гололед

14 января 2018, 09:30
По республике и в Уфе укрепляют свои позиции Крещенские морозы.

Сегодня, 14 января, по Башкирии и в Уфе ожидается ясная морозная погода.

Ветер ожидается северный и переходом на северо-западный со скоростью 2-8 метров в секунду.

Температура воздуха сегодня утром в Уфе и близлежащих центральных районах республики составит минус 21-23 градуса, днем станет теплее буквально на пару градусов, а к ночи вновь установятся трескучие морозы до минус 26 градусов.

Напомним, что Министерство образования республики рекомендовало школьникам воздержаться от посещения занятий в сильные морозы.

Такая погода сохранится на территории региона в ближайшие несколько дней.

Материалы по теме
В Башкирию придут сильные морозыВ Башкирии школьникам рекомендовали не ходить в школу в сильный мороз
#Новости#Погода#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48