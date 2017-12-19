В Башкирию придут сильные морозы

Особенно сильно опустится температура воздуха ночью в восточных регионах республики.

Ветер будет слабым переменных направлений. Температура воздуха ночью -15-20°C, при облачности -10-15°C. Днем столбик термометра поднимется до -7-12°C. В восточных и юго-восточных районах Башкирии ночью ожидается -24-29°C, а днем -14-19°C. Осадков не ожидается.