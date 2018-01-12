В Башкирии школьникам рекомендовали не ходить в школу в сильный мороз

Уроки в школах, скорее всего будут отменены из-за надвигающихся трескучих крещенских морозов.

По данным синоптиков, в ряде районов Башкирии температура воздуха может опуститься до -34 и даже до -37 градусов. Такая ситуация возможна, в том числе, и в Уфе.

По этой причине Управление образования администрации Уфы в рамках соответствующих статей федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» рекомендовало освобождать детей и подростков от занятий, чтобы избежать несчастныз случаев, связанных с переохлаждением и распространения простудных и вирусных заболеваний.

Это касается следующих температурных показаний:

-25°C и ниже: занятия отменяются в начальных классах школ;

занятия отменяются в начальных классах школ; -27°C и ниже: в 5-8 классах школ;

в 5-8 классах школ; -32°C и ниже: в 9-11 классах школ.