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В Уфе опубликовали список мест для крещенских купаний

13 января 2018, 19:30
19 января в городе пройдут Крестные ходы «на Иордань».

Уфимская епархия Русской православной церкви опубликовала список мест, где будут организованы крещенские купели. 19 января в городе пройдут Крестные ходы «на Иордань» для освящения воды:

- от Крестовоздвиженского храма к купели на реке Белая в районе железнодорожного моста. Начало в 10,30

От Симеоновского храма к купели на Солдатском озере в парке имени Якутова. Начало в 10,30.

Кроме этого, при достаточной толщине люда будет организована купель в микрорайоне Сипайлово. Крестный ход пройдет от храма Матроны Московской к озеру Кашкадан. Начало в 9,30.

Купели в районе Монумента Дружбы не будет из-за того, что проводятся работы по реконструкции набережной реки Белой.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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