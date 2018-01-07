Фоторепортаж с Рождественского богослужения в главном храме Уфы

Накануне в уфимских храмах прошли праздничные богослужения, посвящённые Рождеству Христову, наш фотокорреспондент побывал на одном из них

Праздничные богослужения прошли во всех без исключения православных храмах столицы Башкирии, в некоторые из них было сложно попасть из-за большого количества верующих пришедших на один из главных христианских праздников. Наш фотокорреспондент подготовил репортаж из одной из самых красивых церквей Уфы - Кафедрального собора Рождества Богородицы.