Фоторепортаж с рождественского богослужения в Крестовоздвиженском храме Уфы

Наш корреспондент побывала на молитвенном богослужении в честь Рождества Христова.

В Рождественскую ночь во всех без исключения православных храмах прошли богослужения, несмотря на то что церквей в Уфе не так уж и мало, все они были полны прихожан, а расходится по домам православные верующие начали далеко за полночь. Наш корреспондент Наталья Кузнецова побывала в Крестовоздвиженском храме, от куда подготовила фоторепортаж.