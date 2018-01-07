Фоторепортаж с рождественского богослужения в Крестовоздвиженском храме Уфы

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Наш корреспондент побывала на молитвенном богослужении в честь Рождества Христова.
В Рождественскую ночь во всех без исключения православных храмах прошли богослужения, несмотря на то что церквей в Уфе не так уж и мало, все они были полны прихожан, а расходится по домам православные верующие начали далеко за полночь. Наш корреспондент Наталья Кузнецова побывала в Крестовоздвиженском храме, от куда подготовила фоторепортаж.
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