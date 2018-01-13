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В Уфе будут судить экскаваторщика, который по неосторожности убил сварщика

13 января 2018, 15:37
Несчастный случай произошел 2 августа.

В Уфе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя, который в августе прошлого года убил ковшом своего коллегу. Дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщили в СК РФ по РБ.

Несчастный случай произошел 2 августа в Уфе рядом с домом № 11 по улице Мажита Гафири. Подозреваемый управлял экскаватором марки «HYUNDAI R140W-7». На объекте также работали 4 сварщика ООО «Нефтегазсервис».

- Машинист экскаватора, зная, что экскаватор не предназначен для выполнения работ, связанных с монтажом труб, а также для выполнения грузоподъемных работ, дал согласие выполнить указание руководства. Перед началом маневрирования машинист не убедился в отсутствии людей в опасной зоне, спустил катушку в тепловую камеру и по указанию мастера надавил ковшом на ее середину, несмотря на запрет проведения работ при нахождении людей между забоем и экскаватором, при этом по неосторожности нажал на джойстик и платформа экскаватора сдвинулась вправо, ударив ковшом находящегося в тепловой камере сварщика, - отмечается в сообщении.

Потерпевший получил травмы, от которых скончался.

После того как обвинительное заключение вручат обвиняемому, дело передадут в суд.

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