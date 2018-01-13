В Уфе будут судить экскаваторщика, который по неосторожности убил сварщика

- Машинист экскаватора, зная, что экскаватор не предназначен для выполнения работ, связанных с монтажом труб, а также для выполнения грузоподъемных работ, дал согласие выполнить указание руководства. Перед началом маневрирования машинист не убедился в отсутствии людей в опасной зоне, спустил катушку в тепловую камеру и по указанию мастера надавил ковшом на ее середину, несмотря на запрет проведения работ при нахождении людей между забоем и экскаватором, при этом по неосторожности нажал на джойстик и платформа экскаватора сдвинулась вправо, ударив ковшом находящегося в тепловой камере сварщика, - отмечается в сообщении.