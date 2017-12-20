В Башкирии мужчина подозревается в убийстве брата-инвалида
Сегодня, 16:09ПроисшествияКонстантин Климов
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство".
В Башкирии задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в убийстве брата. По данным следователей ночью 18 декабря в одном из домов в селе Бедеева Поляна Благовещенского района Башкирии двое мужчин поссорились, распивая спиртные напитки. В результате ссоры 48-летний мужчина получил несколько ножевых ранений и умер на месте. В следственном комитете отметили, что участники драки были братьями и имели инвалидность.
Сейчас следователи восстанавливают картину произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье 105 уголовного кодекса (убийство).
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