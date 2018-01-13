В каких дворах Уфы будут чистить снег 15 января

Материалы по теме

В Уфе оштрафуют руководителей компаний, которые ленятся чистить снег

В мэрии Уфы горожан предостерегли от сенсаций про бабушек, чистящих снег

В Уфе в первый рабочий день нового года снег убирали 1500 коммунальщиков