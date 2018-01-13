В каких дворах Уфы будут чистить снег 15 января

В администрации Уфы рассказали, где управляющие жилищные организации будут чистить снег в понедельник 15 января.
Комплексная уборка дворов будет проведена с 9,00 до 17,00 по следующим адресам:
Октябрьский район:
пр. Октября, 57/1, 57/2, 57/3, 90, 92, 92/1, 92/2, 132, 132/1, 132/2, 142, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4; ул. Российская, 161/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163, 163а, 163б, 163в; Лесной проезд, 8/2; ул. Рихарда Зорге, 37/3, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3; ул. Менделеева, 213/2; Шафиева,12, 12/1; Комсомольская, 159, 161/1, 161/3; ул. Зеленогорская, 13, 17; б.Молодежный, 2, 3, 3/1.
мкр. Сипайлово: Б.Бикбая, 36, 36/1, 38, 38/1; М.Рыльского, 24/1, 24/2, 26, 28; А. Королева, 4/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 21; М.Жукова, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 5, 5/1; Ю.Гагарина, 28/2, 30, 32.
Кировский район:
Ст.Кувыкина,18; К.Маркса,9/1; Менделеева,112; Пархоменко,73; С.Перовской, 11/1; Окт.революции, 40; Рабкоров,12; Муксинова,2/1.
Калининский район:
Интернациональная 105, 107, 117, 119, 119/1, 125/1, 193, 193/1; Первомайская 42,44; Черниковская, 46,48; Ферина,16,18; Сельская, 2, 4; Транспортная, 32, 33/1, 34, 36.
Ленинский район:
К.Маркса, 51; Ахметова, 302; Гафури, 15; Революционная, 12.
Орджоникидзевский район:
Кольцевая, 66, 145, 145а, 147; Кремлевская, 57, 57/1; П.Октября, 103/1, 105/4, 162/1; Б.Хмельницкого, 67; Первомайская, 10; Рыбакова 12, 14; Уфимское шоссе, 25; Нежинская, 1; Б.Славы, 15; Блюхера, 4/1.
Демский район:
Мусоргского, 21/1, 23; Ухтомского 16; Левитана, 38/3.
Советский район:
Пр.Октября, 42, 49/2; Айская, 60, 60/1; Мингажева, 127; С.Злобина, 22/1а,б; Б.Ибрагимова, 49, 49/1, 51, 53; Ленина, 84; Революционная, 49; Р.Зорге, 16; Бессонова,3.
В администрации города попросили граждан своевременно освобождать от личного автотранспорта дворы, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд специализированной техники для расчистки территории.