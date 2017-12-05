В мэрии Уфы горожан предостерегли от сенсаций про бабушек, чистящих снег
Сегодня, 5 декабря, вице-мэр Уфы Салават Хусаинов в ходе круглого стола на тему работы коммунальных служб в предстоящий зимний период вновь обратился к громким сенсациям, прозвучавшим в СМИ прошлой зимой. Речь идет о публикациях фото и видеоматериалов, которые были взяты из соцсетей, их героинями стали неизвестные пожилые женщины. Одна из них вывозила в коробке снег с тротуара, вторая колола топором лед возле пешеходного перехода, а третья чистила снег с крыши.
- Мне кажется, что было бы гораздо правильнее, если бы люди, ставшие очевидцами подобных событий, уточнили адрес и место проживания бабушки, ее имя, связались с управляющей компанией, которая должна была обеспечить уборку снега, пригласить ее к себе в машину погреться и, в конце концов, помочь ей справиться с задачей. А вместо этого скорее стали публиковать непроверенные факты од сенсационными заголовками! – высказал свое мнение Салават Хусаинов.
Чиновник гарантировал, что в администрации города принимаются жалобы от горожан, и по ним проводится проверка. Информация о жалобах и результатах проверок также публикуется в открытом доступе.
Однако, судя по реакции присутствовавших на круглом столе журналистов. большинство из них не считают вышеупомянутых бабушек, убиравших снег, подставными. По крайней мере, после публикаций таких сюжетов порядок на участках городской территории, который удалось идентифицировать, был быстро наведен.