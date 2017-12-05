В мэрии Уфы горожан предостерегли от сенсаций про бабушек, чистящих снег

Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов постарался убедительно доказать, что пенсионерки, чистившие в прошлом году крышу и коловшие лед, были провокацией и дешевой сенсацией.

Сегодня, 5 декабря, вице-мэр Уфы Салават Хусаинов в ходе круглого стола на тему работы коммунальных служб в предстоящий зимний период вновь обратился к громким сенсациям, прозвучавшим в СМИ прошлой зимой. Речь идет о публикациях фото и видеоматериалов, которые были взяты из соцсетей, их героинями стали неизвестные пожилые женщины. Одна из них вывозила в коробке снег с тротуара, вторая колола топором лед возле пешеходного перехода, а третья чистила снег с крыши.

- Мне кажется, что было бы гораздо правильнее, если бы люди, ставшие очевидцами подобных событий, уточнили адрес и место проживания бабушки, ее имя, связались с управляющей компанией, которая должна была обеспечить уборку снега, пригласить ее к себе в машину погреться и, в конце концов, помочь ей справиться с задачей. А вместо этого скорее стали публиковать непроверенные факты од сенсационными заголовками! – высказал свое мнение Салават Хусаинов.

Видео Видео: БашДТП

Чиновник гарантировал, что в администрации города принимаются жалобы от горожан, и по ним проводится проверка. Информация о жалобах и результатах проверок также публикуется в открытом доступе.